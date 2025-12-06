circle x black
Cerca nel sito
 

Fiorentina, crisi senza fine: il Sassuolo vince 3-1 a Reggio Emilia

Ennesima sconfitta stagionale per i viola di Vanoli, sempre più ultimi

Fabio Grosso - Fotogramma/IPA
Fabio Grosso - Fotogramma/IPA
06 dicembre 2025 | 17.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sempre più notte fonda per la Fiorentina di Vanoli. La squadra viola subisce l'ennesimo ko stagionale, il nono, 3-1 contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Una sconfitta dolorosa dopo essere passati in vantaggio grazie al rigore trasformato da Mandragora. Poi la squadra di Grosso ha preso in mano la sfida andando a segno con Volpato, Muharemovic e Koné e ribaltando il risultato. Il Sassuolo sale così nelle zone alte della classifica, a 20 punti in ottava posizione, scavalcando al momento Lazio e Udinese, mentre la Viola resta mestamente all'ultimo posto con appena 6 punti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sassuolo Fiorentina Sassuolo Fiorentina 3 1 Serie A
Vedi anche
Atreju 2025, da Pasolini a Charlie Kirk: ecco il pantheon di Fratelli d'Italia - Video
Atreju 2025, da Landini a Ceccarelli: FdI dà i voti nel 'Bullometro' - Video
News to go
Regali di Natale, il miglior consulente? Potrebbe essere l'Ia
News to go
ARTExARTE, l'evento che unisce editoria e arte specializzata
News to go
Italia sempre più povera e vecchia, la fotografia del Censis
News to go
Ponte dell’Immacolata da bollino rosso, previsti 31 milioni di spostamenti
Disabilità, Picierno (Pd): "Ue investa in politiche uguaglianza, società più inclusiva è più forte"
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Disabilità, Sberna (FdI): "Piena tutela diritti persone diversamente abili al centro agenda Parlamento Ue" - Video
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video
Cianfoni (Apnea): "Divario con altri sport si sta riducendo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza