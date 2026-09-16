Eternal City Moto Show 2026, ecco le Case presenti al Gazometro di Roma per la 10ª edizione

Dal 25 al 27 settembre arrivano a Roma i grandi marchi delle due ruote con i nuovi modelli da provare, accessori e una quantità straordinaria di esperienze dedicate al pubblico. Eternal City Moto Show, al traguardo della decima edizione, dopo gli oltre 30mila visitatori dello scorso anno, cambia location e aggiunge una giornata. Saranno 120.000 i metri quadrati di superficie disponibile al Gazometro di Roma Ostiense per la manifestazione che inizierà venerdì 25 settembre. Se sono stati 350 gli espositori e ben 7.500 le demo ride nell'ultima edizione, per il 2026 le previsioni sono ancora più importanti, a cominciare dal +30% delle Case produttrici presenti, tra cui Aprilia, Benda, Benelli, BMW Motorrad, BSA, CFMoto, Cyclone, Ducati, F. B. Mondial, Harley-Davidson, Hero, Honda, Husqvarna, Italjet, Kawasaki, Keeway, Kove, KTM, Morbidelli, Moto Guzzi, Moto Morini, MV Agusta, NIU, Norton, Royal Enfield, Suzuki, SYM, Triumph, Yamaha, Zontes. I brand porteranno a Roma i loro nuovi modelli, sia in esposizione, che in prova: sportive, adventure, naked, cruiser, offroad, fino agli scooter e alla mobilità elettrica.

I grandi marchi partecipano praticamente tutti e creeranno una vera “Città delle moto”, con truck, aree tematiche e padiglioni pensati per raccontare la propria identità e far toccare con mano ai motociclisti le novità di mercato. Ducati occuperà 500 metri quadrati con un village che affianca alla gamma 2026 - con i nuovi modelli a disposizione per i demo ride - un'esposizione dedicata al secolo di storia del marchio di Borgo Panigale: 100 anni raccontati attraverso edizioni speciali delle moto più rappresentative, fianco a fianco alle protagoniste di oggi. Harley-Davidson si presenta con la gamma al completo: stand espositivo, demo ride e uno spazio scenografico dedicato alle Bagger da corsa, un omaggio diretto al fenomeno racing che sta ridisegnando l'immaginario del marchio. Non mancherà, naturalmente, un'hospitality dedicata agli Hoggers, la community storica degli appassionati Harley. BMW Motorrad porta a Roma un grande padiglione esclusivo con l’esposizione di nuovi modelli e progetti speciali, uno spazio dedicato all’abbigliamento ufficiale e la flotta al completo per le prove su strada. KTM e Husqvarna avranno più spazi, corredando la parte espositiva con degli stand indoor a quella esperienziale: moto da vedere e da provare, con tutti i modelli 2026. Triumph parteciperà col suo truck ufficiale, con l'intera gamma pronta a essere guidata: Daytona 660, Street Triple 765 RX, Speed Triple 1200 RS, Trident 660 e 800, Rocket 3 R Storm, Tracker 400, Speed Twin e Scrambler 900, oltre a tutti i modelli Tiger (660, 800, 900 Rally Pro Desert e 1200 GT Pro). Un nome che negli ultimi mesi ha acceso la curiosità degli appassionati è quello di Royal Enfield e della sua Flying Flea, il nuovo modello elettrico della Casa, che debutterà in anteprima europea proprio a Eternal City, con la possibilità per il pubblico di salirci sopra e provarla dal vivo. Attorno alla presentazione ruota anche la possibilità di incontrare tre tra i customizer più influenti della scena internazionale, il giapponese Zon Custom Works, il taiwanese Winston Yeh, in arte Rough Crafts, e gli olandesi di Nineteen Works, che saranno presenti con le loro moto e chiamati a raccontare come la personalizzazione artigianale dialoghi con l'industria contemporanea.

“Eternal City Moto Show arriva alla 10ª edizione e si evolve ancora. Nato all’Atlantico Live nel 2017 come evento pionieristico della Capitale, si trasferisce all’Ex Dogana, poi a Ragusa Off e a Cinecittà World, quindi trova casa all’Eur per quattro edizioni: prima a Palazzo dei Congressi e poi nella Nuvola di Fuksas. Dopo aver superato le 30.000 presenze lo scorso anno, oggi l’evento necessità di ampi spazi e di una location di alto livello come il Gazometro, che accoglierà nei suoi 120.000 metri quadrati il nuovo e importante capitolo dell’evento delle due ruote di Roma. Siamo già al lavoro per un decimo anniversario indimenticabile e per offrire agli appassionati un evento eccellente sotto tutti i punti di vista”, afferma Fabrizio Croce, ideatore di Eternal City Moto Show. Oltre alle prove delle moto, saranno a disposizione del pubblico aree espositive con abbigliamento e accessori, il mondo della customizzazione con i migliori preparatori, talk sul tema della transizione energetica, corsi sulla sicurezza, un area dedicata al mondo dello skateboard, un festival cinematografico.