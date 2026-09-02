Eternal City Moto Show taglia il traguardo della decima edizione: dal 25 al 27 settembre al Gazometro di Roma

Eternal City Moto Show taglia il traguardo della decima edizione confermandosi l’evento di riferimento per gli appassionati delle due ruote del Centro-Sud Italia. Cambia la location e si aggiunge una giornata: saranno 120.000 i metri quadrati di superficie disponibile al Gazometro di Roma Ostiense, sede all'altezza di un evento che lo scorso anno ha superato i 30.000 visitatori. Visti i risultati ottenuti gli organizzatori hanno aggiunto un giorno alla manifestazione, che inizierà da venerdì 25 settembre. 350 espositori e ben 7.500 demo ride nell'ultima edizione, con previsioni di numeri ancora più importanti per il 2026.

Eternal City Moto Show porta in scena l'intero universo delle due ruote, accostando le icone che hanno fatto la storia del motociclismo alle novità che ne stanno già scrivendo il futuro. I grandi marchi partecipano praticamente tutti e non si limitano a esserci: creeranno una vera “Città delle moto”, con truck, aree tematiche e padiglioni pensati per raccontare la propria identità e far toccare con mano ai motociclisti le novità di mercato. Le principali Case produttrici porteranno a Roma i loro nuovi modelli, sia in esposizione, che in prova: sportive, adventure, naked, cruiser, offrod, fino agli scooter e alla mobilità elettrica.

Ducati occuperà 500 metri quadrati con un village che affianca la gamma 2026 - interamente a disposizione per i demo ride - a un'esposizione dedicata al secolo di storia del marchio di Borgo Panigale: 100 anni raccontati attraverso edizioni speciali delle moto più rappresentative, fianco a fianco alle protagoniste di oggi. Harley-Davidson si presenta con la gamma al completo: stand espositivo, demo ride e uno spazio scenografico dedicato alle Bagger da corsa, un omaggio diretto al fenomeno racing che sta ridisegnando l'immaginario del marchio. BMW Motorrad porta a Roma un'esperienza a tutto tondo, un grande padiglione esclusivo con l’esposizione di nuovi modelli e progetti speciali, uno spazio dedicato all’abbigliamento ufficiale e la flotta al completo per le prove su strada. KTM e Husqvarna avranno più spazi, corredando la parte espositiva con degli stand indoor a quella esperienziale: moto da vedere e da provare, con tutti i modelli 2026.

Triumph parteciperà col suo truck ufficiale, con l'intera gamma pronta a essere guidata: Daytona 660, Street Triple 765 RX, Speed Triple 1200 RS, Trident 660 e 800, Rocket 3 R Storm, Tracker 400, Speed Twin e Scrambler 900, oltre a tutti i modelli Tiger (660, 800, 900 Rally Pro Desert e 1200 GT Pro)

Un nome che negli ultimi mesi ha acceso la curiosità degli appassionati è quello di Royal Enfield e della sua Flying Flea, il nuovo modello elettrico della Casa, che debutterà in anteprima europea proprio a Eternal City, con la possibilità per il pubblico di salirci sopra e provarla dal vivo. Attorno alla presentazione ruota anche la possibilità di incontrare tre tra i customizer più influenti della scena internazionale, il giapponese Zon Custom Works, il taiwanese Winston Yeh, in arte Rough Crafts, e gli olandesi di Nineteen Works, che saranno presenti con le loro moto e chiamati a raccontare come la moto artigianale dialoghi con l'industria contemporanea.

“Eternal City Moto Show arriva alla decima edizione e si evolve ancora”, racconta Fabrizio Croce, ideatore della manifestazione, spiegando come il salto dimensionale fosse ormai una tappa obbligata per continuare a crescere. “Il team - assicura Croce - sta lavorando per rendere il decimo anniversario indimenticabile.” A sostenere questa decima edizione, ospitata per la prima volta al Gazometro, ci sono partner di altissimo livello come Motor Bike Expo, Eni, Liqui Moly, Sielte e Virgin Radio. Info e biglietti I biglietti sono acquistabili online su eternalcitymotorcycleshow.com e su ciaotickets.com