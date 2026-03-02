circle x black
Incidente all'Ex Ilva di Taranto, operaio precipita da 10 metri e muore

Il 25enne, dipendente di una ditta dell'indotto, la Gea Power, secondo le prime informazioni stava effettuando una attività di pulizia su un nastro trasportatore

02 marzo 2026 | 10.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un operaio di 25 anni è morto questa mattina nello stabilimento ex Ilva di Taranto dopo essere precipitato da un'altezza di 10-12 metri. Il giovane, dipendente di una ditta dell'indotto, la Gea Power, secondo le prime informazioni stava effettuando una attività di pulizia su un nastro trasportatore. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale 'Santissima Annunziata' ma non ce l'ha fatta.

P.Chigi convoca sindacati il 5 marzo

È arrivata ai sindacati la convocazione dalla Presidenza del Consiglio per un incontro a Palazzo Chigi per il 5 marzo ore 11,30 sull’ex Ilva.

