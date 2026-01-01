circle x black
01 gennaio 2026 | 07.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi la famiglia del bosco resta divisa, ma oggi, 1° gennaio, il papà potrà incontrare i suoi i tre figli, due di 6 e una di 8 anni nella casa famiglia di Vasto in provincia di Chieti, che li ospita insieme alla madre Catherine, così come già programmato per tutti i martedì e giovedì della settimana. L'incontro durerà un'ora.

L'angoscia del padre

Intanto ieri Nathan Trevallion ha incontrato il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli al quale ha espresso il suo stato d'animo. "Sono molto demoralizzato, deluso e preoccupato", ha detto Nathan al primo cittadino, dopo lo scambio di auguri.

La verifica delle competenze genitoriali della coppia

Da un punto di vista legale si è in attesa della consulenza tecnica d'ufficio sulle competenze genitoriali della coppia, disposta dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, confermando il collocamento dei tre figli in casa-famiglia e respingendo, allo stato, le richieste di modifica dei provvedimenti urgenti già adottati.

Leggi anche
