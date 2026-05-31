Catherine Birmingham ospite di Mara Venier: "Ora non posso parlare della nostra vicenda, ma un giorno dirò tutto"
"Non abbiamo fatto niente di male. Sono state dette tantissime bugie sul nostro caso. Sicuramente oggi ho uno scopo: liberare i miei figli". Catherine Birmingham, la mamma della 'famiglia nel bosco', si esprime così a Domenica In rispondendo alle domande di Mara Venier nella puntata di oggi, 31 maggio. Il Tribunale per i minori dell'Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale di Catherine Birmingham e del marito Nathan Trevallion, disponendo l'allontanamento dei 3 figli. La famiglia viveva in una zona boschiva in provincia di Chieti. "Un giorno parlerò della vicenda, sicuramente lo farò. Ma ora non sono in grado di farlo. I miei figli vogliono tornare a casa", dice Birmingham glissando sul caso giudiziario. "Mi auguro che possiate riavere presto i vostri figli", dice Mara Venier. "Io sono cresciuta in una bellissima e numerosissima famiglia. Ho sempre voluto che anche i miei figli vivessero in una famiglia amorevole. Mia madre ha avuto 6 figlie, ho capito che era una super donna. La mia famiglia è sempre stata molto unita", aggiunge l'ospite.
La coppia si è conosciuta a Bali. Poi, il trasferimento in Italia. "Progettavamo un futuro per i nostri bambini nella natura, in salute e in pace. Abbiamo scelto una proprietà che era vicina ad una strada e ad alcuni villaggi, non era isolata. Volevamo avere legami e connessioni con la comunità. Se non avessimo avuto figli, probabilmente saremmo andati in Alaska. Abbiamo trascorso una vita meravigliosa fino a quando non è successo quello che tutti sapete", spiega. "Il mio futuro è con mio marito e con i miei figli. L'Italia ha mostrato un grande affetto per noi, tanti sono stati empatici e comprensivi. L'Italia ci ha costantemente sostenuto da quando ci siamo trasferiti qui. Abbiamo apprezzato questo luogo e vorremmo stare in posto che continui a sostenerci. Voglio rimanere in Italia? Al momento sì, sicuramente".
"Spero che possiate tornare ad essere una famiglia, te lo auguro come mamma e come nonna - chiosa Mara Venier -. Ti vengo a trovare... nel bosco".