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Famiglia nel bosco, difesa deposita memoria al Tribunale dei minori: "Chiediamo rientro immediato dei bimbi"

L'avvocato Pillon: "I genitori si augurano una decisione positiva in tempi brevi, nell'interesse dei loro bambini"

I genitori dei bambini
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30 ottobre 2026 | 13.45
Redazione Adnkronos
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La difesa di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, la cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli (Chieti), ha depositato al Tribunale per i minorenni dell'Aquila una memoria autorizzata. "Nelle 36 pagine la difesa - dice in una nota l'avvocato Simone Pillon - ha sottolineato, tra l'altro, la situazione di salute dei tre minori e l'espressa richiesta ribadita più volte da parte del servizio di Npi di possibili serie ripercussioni date dalla permanenza del collocamento extrafamiliare; il disagio e l'instabilità dei bambini in questo momento di avanti e indietro da Palmoli a Vasto; la collaborazione mostrata dai genitori; l’assidua e proficua partecipazione dei genitori al percorso di supporto alla genitorialità; l’acquisizione da parte dei genitori della richiesta 'flessibilità mentale' e della 'capacità di riconoscimento dei bisogni dei figli' nonché 'l’accettazione del percorso scolastico' e ha concluso chiedendo il rientro immediato dei bambini in famiglia. I genitori si augurano una decisione positiva in tempi brevi, nell'interesse dei loro bambini".

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