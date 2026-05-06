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Farmaceutica, Chinni (Ucb): "Concetto di innovazione evolve in sanità partecipata"

"Pazienti al centro per rispondere a bisogni reali"

Federico Chinni - (Foto Adnkronos)
Federico Chinni - (Foto Adnkronos)
06 maggio 2026 | 19.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Il concetto di innovazione al quale siamo abituati ha cambiato radicalmente la storia di moltissime malattie. Oggi però, ancor più che in passato, abbiamo bisogno di evolvere: passare dal concetto di centralità del paziente a quello di ‘sanità partecipata’. Si tratta dell’idea che il coinvolgimento del paziente debba avvenire in tutte le fasi della catena del valore del farmaco, dalla ricerca fino alla commercializzazione. È proprio ascoltando i bisogni reali di chi vive quotidianamente l'esperienza della malattia che si ottengono le informazioni necessarie per produrre farmaci, servizi e approcci sempre più in linea con le necessità delle persone”. Così Federico Chinni, general manager Ucb Italia, intervenendo all’evento ‘Innovazione e sostenibilità del sistema sanitario nazionale: il valore della partecipazione’, organizzato oggi in Senato su iniziativa del senatore Guido Quintino Liris, in collaborazione con Altems - Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari, nel corso del quale è stato presentato il Consensus Paper 'Verso un Sistema sanitario partecipato: consenso per una governance appropriata e sostenibile'.

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Il concetto di innovazione evolve, dunque, e in un contesto caratterizzato dagli “attuali scenari geopolitici” che “stanno creando tensioni - dalla questione dei dazi a provvedimenti come la Most Favored Nation (Nazione più favorita) - l’innovazione, per come l'abbiamo sempre conosciuta, è messa in discussione dagli scenari globali - osserva Chinni - Ritengo fondamentale puntare su ciò che chiamiamo Connecting Healthcare: mettere insieme tutti gli attori del sistema creando una vera alleanza istituzionale. Un’alleanza che deve essere volta a difendere l’innovazione, a tutto vantaggio di un accesso alle nuove terapie che sia equo e tempestivo per tutte le persone che ne hanno diritto”.

In che modo industria e istituzioni possono collaborare per ridurre le disuguaglianze nell’accesso all’innovazione terapeutica, mantenendo al contempo la sostenibilità del sistema? “Le soluzioni possono essere individuate in un arco temporale di medio periodo - afferma Chinni - ma dobbiamo essere consapevoli, in prima battuta, che investire in salute rappresenta un investimento e non un costo”.

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Tag
Sanità partecipativa Consensus paper sanità partecipata innovazione terapeutica sostenibilità del sistema
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