David di Donatello 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla serata: il videoselfie della nostra inviata

È tutto pronto per la 71esima edizione dei David di Donatello, che inaugurerà il nuovo teatro 23 degli Studi di Cinecittà. Al timone della serata, in diretta su Rai1, ci sarà la coppia inedita formata da Flavio Insinna e la supermodella Bianca Balti. Ad animare la serata, tantissimi ospiti. A partire da Stefania Sandrelli, Nino Frassica, Raoul Bova, Angela Finocchiaro e la star internazionale Matthew Modine, per tutti il Soldato "Joker" in ‘Full Metal Jacket’. Ma anche tanti stelle della musica italiana: Annalisa, Arisa, Tommaso Paradiso, Margherita Vicario e Francesca Michielin. Nel corso della cerimonia, saranno assegnati 26 Premi David di Donatello, il David alla Carriera al regista Gianni Amelio e il David Speciale al maestro dell’animazione Bruno Bozzetto. Tra i riconoscimenti già annunciati, anche il David dello Spettatore a ‘Buen Camino’ con Checco Zalone, il Premio Speciale Cinecittà David 71 al grande autore della cinematografia Vittorio Storaro, il David come Miglior Film Internazionale a ‘Una battaglia dopo l’altra’ di Paul Thomas Anderson e il David Speciale a Ornella Muti.

L’attesa, però, è tutta per il Miglior film. In lizza ci sono: ‘Le città di pianura’ di Francesco Sossai, outsider di questa edizione, con 16 nomination, seguito da ‘La grazia’ di Paolo Sorrentino con 14 nomination e da ‘Le assaggiatrici di Silvio Soldini’ con 13. Tra le attrici nominate Valeria Bruni Tedeschi per ‘Duse’, Barbara Ronchi per ‘Elisa’, Valeria Golino per ‘Fuori’, Aurora Quattrocchi per ‘Gioia mia’, Anna Ferzetti per ‘La grazia’ e Tecla Insolia per ‘Primavera. Mentre a contendersi il David al Miglior attore sono Toni Servillo per ‘La grazia’, Valerio Mastandrea per 'Cinque secondi', Claudio Santamaria per 'Il Nibbio’, Pierpaolo Capovilla e Sergio Romano per ‘Le città di pianura’. Il videoselfie della nostra inviata Lucrezia Leombruni.