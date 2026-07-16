circle x black
Cerca nel sito
 

Farmaceutica, Kilbane (Madrigal): "Al 100% per Mash, seconda causa di trapianto di fegato"

'Nostri prodotti per steatoepatite associata a disfunzione metabolica sviluppati anche grazie all'Italia'

Bernard Kilbane - (foto Adnkronos)
Bernard Kilbane - (foto Adnkronos)
16 luglio 2026 | 15.31
Maddalena Guiotto
LETTURA: 2 minuti

“Madrigal ha deciso di dedicarsi al 100% alla Mash perché si tratta di una malattia epatica seria, con forti impatti clinici, economici e sociali”. Lo spiega Bernard Kilbane, Vice president & General manager di Madrigal Pharmaceuticals Italy, all’incontro con la stampa organizzato oggi a Milano dalla farmaceutica dedicato alle prospettive e ai bisogni insoddisfatti relativi alla steatoepatite associata a disfunzione metabolica, malattia cronica e progressiva che può causare cirrosi, scompenso epatico ed epatocarcinoma. "È la prima causa di trapianto di fegato tra le donne e la seconda causa in assoluto, con un peso per lo Stato italiano di circa un miliardo di euro ogni anno - continua Kilbane - Si contano circa 5mila pazienti in Italia che vivono con la Mash in stadio moderato ed avanzato. Sono persone che, senza una cura appropriata, vanno incontro a complicanze epatiche gravi entro poco tempo”.

Per la farmaceutica, "l'Italia è un Paese strategico: rappresenta infatti il sesto mercato farmaceutico al mondo e presenta diverse eccellenze tra la sua comunità scientifica e i centri di ricerca. I nostri prodotti sono stati sviluppati anche grazie all'aiuto italiano - sottolinea - Continuiamo questa collaborazione con i pazienti, i clinici e le istituzioni per fare della Mash una priorità di salute pubblica e favorire il disegno di percorsi di diagnosi e cura di cui c'è tanto bisogno”.

“Oltre ad essere una malattia seria - rimarca Kilbane - è anche silenziosa e poco conosciuta. Oggi abbiamo la possibilità di parlarne e di creare cultura e consapevolezza, così che i pazienti possano essere diagnosticati in modo precoce, prima di andare incontro a complicanze epatiche gravi, ed essere trattati con cure conservative, come dieta e cambiamento di stile di vita. Parlarne è un atto di responsabilità e di cura nei confronti della popolazione” conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mash
Vedi anche
L'annuncio choc del segretario Usa alla Difesa: "Terapie per aumentare testosterone ai soldati"
Crollo ponte Morandi, prima sentenza dopo 8 anni e 284 udienze - Videonews dalla nostra inviata
Sharon Stone a Trump: "La dignità non è un algoritmo, sii la persona di cui una madre andrebbe fiera"
La strana coppia, Sharon Stone e Romano Prodi in Campidoglio tra sorrisi e complicità
Bruxelles, il video dell'europarlamentare Scuderi trascinata dalla polizia: "Ero vicino sit-in neonazista"
BigMama si laurea, l'abbraccio alla mamma e al papà dopo la proclamazione - Video
Blitz da film nel covo dei rapinatori, tenta la fuga usando l'auto come bulldozer - Video
Francesco Totti protagonista dello spot di Spider-Man: Brand New Day - Video
Cozzoli (Ads): "Droni, Ai e sensoristica per autostrade più sicure" - Video
Assemblea Abi, la nuova fase delle banche - Il punto della vicedirettrice Jole Saggese
News to go
Frena l'economia cinese, Pil del Dragone sotto le attese
News to go
Legge elettorale, preferenze bocciate: parte conta dei franchi tiratori in maggioranza


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza