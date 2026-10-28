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Farmaci, Battistini (Irccs S.Lucia): "Terapie su misura per pazienti con sclerosi multipla"

Al congresso nazionale Sin i progressi nella cura della patologia, tra farmaci ad alta efficacia, nuovi criteri diagnostici e biomarcatori

Luca Battistini - (Adnkronos)
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28 ottobre 2026 | 15.55
Francesca Filippi
LETTURA: 2 minuti

"Oggi ci possiamo permettere il lusso di scegliere la terapia più adeguata in base al paziente che abbiamo di fronte. La Sin ci aiuta a conoscere le nuove evidenze e i risultati ottenuti da giovani ricercatori molto talentuosi che studiano la sclerosi multipla, soprattutto nell'ambito della neuroimmunologia". Così Luca Battistini, vice scientific director dell'Irccs Fondazione Santa Lucia di Roma, tracciando il quadro dell'evoluzione nella cura della sclerosi multipla in occasione del congresso nazionale della Società italiana di neurologia (Sin) che si è tenuto a Firenze dal 24 al 27 ottobre.

Secondo l'esperto, la disponibilità di numerose opzioni terapeutiche ha cambiato profondamente la gestione della patologia. "Oggi abbiamo a disposizione molti farmaci, anche ad alta efficacia, per tenere sotto controllo una malattia autoimmune cronica come la sclerosi multipla. Non si guarisce, ma si può controllare". L'obiettivo, ha aggiunto, è sempre più orientato a una gestione di lungo periodo: "Il traguardo futuro è analogo a quello di altre patologie croniche, come l'ipertensione o l'ipercolesterolemia: convivere con la malattia mantenendola sotto controllo e riducendo i rischi associati".

Un ruolo centrale è svolto dagli strumenti diagnostici e di monitoraggio. "Abbiamo a disposizione numerosi biomarcatori e le neuroimmagini ci aiutano moltissimo - ha sottolineato Battistini - La risonanza magnetica resta uno strumento fondamentale e recentemente sono stati pubblicati nuovi criteri diagnostici, alla cui validazione la neurologia italiana ha contribuito in modo significativo". L'attenzione si concentra anche sull'immunosenescenza, il progressivo invecchiamento del sistema immunitario. "Monitorare alcuni parametri della risposta immunitaria ci consente di individuare i trattamenti più appropriati e di ridurre il rischio di effetti collaterali, in particolare delle infezioni". Una strategia che, conclude, "contribuisce a rendere sempre più personalizzata la cura del paziente con sclerosi multipla", ha concluso.

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