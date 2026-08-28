Farmacie, Dr. Max lancia Forever20, la campagna nazionale per prevenzione e benessere

Parte Forever20, la campagna di sensibilizzazione multicanale di Dr. Max, primo operatore leader specializzato nella gestione delle farmacie in Europa, nata con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e attivo, attraverso un ecosistema di iniziative dedicate alla prevenzione, al benessere e al movimento. Dal 2 settembre al 6 ottobre, infatti, in farmacie selezionate Dr. Max a livello nazionale gli utenti potranno accedere a servizi studiati per monitorare il proprio stato di salute.

Obiettivo del progetto tenere alta l'attenzione sul tema della prevenzione, rendendola accessibile a tutti, con l’idea che questa comprenda comportamenti, controlli e attività di monitoraggio utili a individuare precocemente i principali fattori di rischio e a favorire scelte più consapevoli. La campagna - informa una nota - "pone al centro il benessere della persona a 360 gradi, promuovendo percorsi per ritrovare equilibrio e qualità della vita". Sul fronte della salute cardiovascolare e della diagnostica, "sono previste tariffe agevolate per servizi quali elettrocardiogramma (Ecg), holter cardiaco, holter pressorio e profilo lipidico". Per chi desidera monitorare il proprio stato di salute nel tempo, "vengono proposti a costi ridotti i test Longevity Index e Aging Index, rispettivamente una valutazione funzionale dell’età biologica, confrontandolo con l’età anagrafica, a cui si aggiunge il test gratuito della vitamina D".

Ampio spazio è dedicato anche al movimento quotidiano, valorizzato attraverso iniziative sia fisiche sul territorio sia digitali, studiate "per incentivare uno stile di vita attivo". Infatti, nell’ambito del progetto 'A spasso con la salute' - si legge - Dr. Max inserirà sulla propria app una sezione contapassi dedicata proprio al movimento, disponibile dal 2 settembre, dove gli utenti potranno affrontare ogni giorno una challenge diversa, al termine delle quali "potranno ricevere voucher e buoni sconto". Inoltre, i cittadini potranno partecipare a delle Camminate della Salute, organizzate su tutto il territorio nazionale insieme alle farmacie aderenti per incentivare il movimento.

Sempre nell’ambito della campagna, dal 7 al 30 settembre Dr. Max sarà presente in Lombardia, in collaborazione con Somatoline, Carnidyn e Artelac gocce oculari, con un tour itinerante a bordo di un caravan, che toccherà 10 città lombarde e diventerà uno spazio aperto ai cittadini, attrezzato con postazioni per servizi dedicati, "come il test dell’occhio secco, l’analisi della pelle del viso e il longevity assessment, un percorso clinico di valutazione globale della salute e dell'età biologica della persona".

Il tour in Lombardia - riferisce la nota - rappresenta un "importante tassello della campagna", come ricorda Francesco Ghibaudo, Chief Marketing & Customer Officer Dr. Max Italia: "Rendere la prevenzione accessibile significa portarla sempre più vicino alle persone, nei luoghi e nei momenti della loro quotidianità. Con questo progetto il percorso parte dal caravan, un punto di incontro itinerante che porta sul territorio lombardo servizi, test e momenti di informazione dedicati al benessere. Da qui, l’esperienza si amplia nelle farmacie Dr. Max su tutto il territorio italiano, dove i cittadini possono continuare a prendersi cura della propria salute accedendo a servizi e test a condizioni agevolate. Un modo concreto per rendere la prevenzione più vicina, semplice e accessibile a tutti".

Con Forever20, Dr. Max "intende consolidare il ruolo della farmacia come punto di riferimento per il benessere quotidiano e la prevenzione". "La farmacia - sottolinea Arianna Furia, Operations Director, Dr. Max Italia - è oggi molto più di un luogo in cui trovare un prodotto o ricevere una risposta a un bisogno immediato di salute. È un presidio di prossimità che accompagna le persone nella cura di sé ogni giorno, diventando un punto di riferimento sempre più importante non solo per la salute, ma anche per il benessere e la prevenzione. Crediamo che il futuro della farmacia sia quello di essere il luogo in cui i cittadini possano trovare ascolto, consulenza qualificata, servizi e strumenti concreti per prendersi cura della propria salute in modo consapevole e continuativo. Un punto di riferimento unico sul territorio, vicino alle persone e alle loro esigenze, capace di promuovere stili di vita sani e diffondere una cultura della prevenzione accessibile a tutti",

Dal 29 agosto, inoltre, Dr. Max "sarà on-air con uno spot dedicato sulle principali radio e tv nazionali" conclude la nota.