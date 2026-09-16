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Femminicidio Carol Maltesi, ergastolo per Davide Fontana nell'Appello ter a Milano

L'uomo ha ucciso l'ex fidanzata di 26 anni l'11 gennaio del 2022 con 13 martellate e una coltellata alla gola nella loro casa di Rescaldina

Carol Maltesi e Davide Fontana
Carol Maltesi e Davide Fontana
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16 settembre 2026 | 15.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ergastolo, senza isolamento diurno, per Davide Fontana. I giudici di Milano, chiamati a pronunciarsi nel terzo processo d’appello sull'aggravante della premeditazione, dopo il nuovo rinvio della Cassazione, hanno inflitto il massimo della pena riconoscendo l’aggravante, già bilanciata con le generiche riconosciute insieme alla crudeltà. Nessuna reazione dell’imputato alla lettura del verdetto da parte del giudice Enrico Manzi che presiede il collegio. Tra 60 giorni le motivazioni.

L'omicidio e il corpo fatto a pezzi

L'11 gennaio 2022 l'ex bancario Davide Fontana uccide l'ex fidanzata di 26 anni, Carol Maltesi nella casa della giovane di Rescaldina nel Milanese. La coppia aveva progettato di registrare un video hard da vendere su OnlyFans, ma durante le riprese la giovane viene colpita alla testa con un martello per 13 volte, mentre è legata a un palo da lap dance. L'uomo la finisce, poi, con una coltellata alla gola, secondo gli inquirenti perché non avrebbe accettato il suo imminente trasferimento nel Veronese. Dopo il delitto, Fontana smembra il corpo, conserva i resti nel congelatore per settimane e, infine, li getta in quattro sacchi di plastica da un dirupo a Paline di Borno in provincia di Brescia.

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carol maltesi davide fontana carol maltesi dinamica davide fontana omicidio davide fontana ergastolo
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