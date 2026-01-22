circle x black
Cerca nel sito
 

Femminicidio Federica Torzullo, sentiti i genitori: si cercano riscontri alle dichiarazioni del marito

Claudio Carlomagno ha confessato il delitto durante l’interrogatorio di convalida

Federica Torzullo - Ipa
Federica Torzullo - Ipa
22 gennaio 2026 | 14.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono stati sentiti questa mattina nella caserma dei carabinieri della Compagnia di Bracciano i genitori di Federica Torzullo, la donna di Anguillara uccisa dal marito, che ha confessato il delitto durante l’interrogatorio di convalida.

A quanto si apprende i genitori della vittima sono stati ascoltati a sommarie informazioni molto probabilmente per riscontrare alcune delle dichiarazioni fatte ieri da Claudio Carlomagno, accusato di femminicidio e occultamento di cadavere. Intanto i carabinieri stanno cercando il coltello utilizzato dall’uomo, che ha riferito davanti al gip di aver gettato in un corso d’acqua lungo la Ss Braccianese, all’altezza con Osteria Nuova.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
federica torzullo ultime notizie federica torzullo torzullo anguillara anguillara
Vedi anche
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video
News to go
Tempesta solare colpisce la Terra, cosa sta succedendo
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza