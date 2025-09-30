circle x black
Donna uccisa a colpi di pietra, marito fermato in provincia di Campobasso. Tg1: "Un figlio morto, l'altra in fin di vita"

Il femminicidio nel Beneventano, la vittima aveva 49 anni

In alto a sinistra Salvatore Ocone
30 settembre 2025 | 12.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stato fermato dai carabinieri in provincia di Campobasso Salvatore Ocone, l'uomo accusato di aver ucciso a colpi di pietra la moglie di 49 anni, Elisabetta Polcino, a Paupisi, in provincia di Benevento. "I due figli che erano in sua compagnia: uno è morto e l’altra è in fin di vita" scrivono i social del Tg1. La vittima, da una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita più volte con una pietra dal marito, mentre era nel letto, al culmine di una lite. Il delitto è avvenuto in contrada Frasso, dove sorge l'abitazione della coppia.

A scoprire il corpo senza vita della donna questa mattina sono stati i familiari, che hanno dato l'allarme. Nella casa - al primo piano abita la madre dell'uomo - sarebbero state rinvenute numerose tracce di sangue. Inutili i soccorsi per la donna, rinvenuta nel suo letto.

