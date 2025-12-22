Ferrovienord, in Lombardia proseguono i lavori per il potenziamento del nodo di Seveso

Proseguono i lavori per il potenziamento del nodo ferroviario di Seveso e dei raddoppi ferroviari delle tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda. Lo si legge in una nota in cui si spiega che "è in fase avanzata la costruzione del primo concio del sottopasso veicolare di stazione che sarà completato per le festività natalizia. Dal lato di via Sanzio proseguono le lavorazioni di sbancamento della futura rampa e il rivestimento delle pareti tramite il getto di calcestruzzo (spritz - beton). In via Zeuner continuano le attività di realizzazione dei micropali a sostegno degli scavi. Durante le interruzioni della circolazione ferroviaria dei quattro fine settimana di ottobre e novembre, sono state portate a termine le lavorazioni programmate e propedeutiche alla realizzazione del sottopasso veicolare".

Sono state avviate - si legge ancora - le attività di spostamento dei binari nel tratto compreso tra la stazione di Seveso e il passaggio a livello di via Milano a Meda, con successivo affiancamento del nuovo binario. Proseguono infine i lavori relativi alla creazione della nuova sede ferroviaria dei raddoppi, di adeguamento della trazione elettrica e di ampliamento del magazzino merci presso la stazione di Meda. I lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso prevedono, tra le altre cose, il rifacimento degli impianti ferroviari e delle banchine, il raddoppio delle tratte Seveso - Camnago Lentate e Seveso - Meda, la realizzazione di un sottopasso veicolare tra la via Zeuner e la via Sanzio e di un sovrappasso ciclo-pedonale in via Manzoni. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili al link: https://www.ferrovienord.it/interventi-in-corso/

Per eventuali domande, richieste o chiarimenti riguardanti i lavori, l’infrastruttura ferroviaria e le stazioni di Ferrovienord è sempre possibile inviare una segnalazione utilizzando le modalità pubblicate sul sito alla pagina: https://www.ferrovienord.it/segnalazioni-e-reclami/. Inoltre, si legge ancora nella nota, "nella stazione di Milano Cadorna, è stato aperto un Info Point Cantieri, uno spazio di dialogo e un luogo di ascolto e informazione dove i cittadini possono trovare materiali aggiornati, porre domande, segnalare eventuali criticità e comprendere meglio la portata delle trasformazioni in atto nella rete di Ferrovienord. L’Info Point, collocato nel corridoio di ingresso sulla destra della stazione, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30). Sarà chiuso da lunedì 22 dicembre per le festività natalizie per riaprire mercoledì 7 gennaio".