Firmato accordo Rai e Lega Navale Italiana, promozione iniziative mediatiche legate al mare

È stato siglato ieri, nella sede della Lega Navale di Ostia, un accordo di collaborazione istituzionale tra la Lega Navale Italiana, nella persona del presidente Donato Marzano, e la Rai 'Direzione Canone, Beni Artistici e Accordi Istituzionali'. L’intesa è finalizzata alla promozione di iniziative mediatiche e di comunicazione inerenti alla diffusione e alla valorizzazione della cultura del mare, degli sport nautici, della formazione marittima, dell’inclusione sociale, della sostenibilità e della protezione dell’ambiente marino, costiero e delle acque interne, con particolare attenzione alla popolazione giovanile, alle persone con disabilità e ai soggetti con fragilità, anche attraverso progetti condivisi tra le parti e mediante l’uso degli archivi della Rai per specifiche iniziative legate al mare, ai laghi e ai fiumi.

Il presidente della Lega Navale Italiana Donato Marzano ha affermato che “Rai e Lega Navale Italiana, il principale ente pubblico associativo che si occupa di mare e acque interne in Italia, sono accomunati dai valori del servizio pubblico e dal perseguimento di finalità di interesse generale. Grazie alla collaborazione tra istituzioni di eccellenza come la Rai vogliamo accrescere la conoscenza e la diffusione della marittimità in un Paese a naturale proiezione marittima come l’Italia, sviluppando progetti mediatici e di comunicazione di interesse comune per avvicinare tutti i cittadini al mare, alle acque interne e alle attività che si svolgono in questi straordinari ambienti naturali e sociali. Inclusione e sostenibilità sono valori-guida della missione della Lni e coinvolgiamo tutti nelle nostre attività a prescindere dalla fascia culturale, economica e sociale di appartenenza e con particolare attenzione alla promozione sociale in favore dei giovani, delle persone con disabilità o in condizione di disagio socio-economico”.

Nel corso dell'evento, il direttore della Rai 'Direzione Canone' Roberto Ferrara ha aggiunto: "Queste iniziative saranno, inoltre, l’occasione per progettare dei nuovi concorsi dedicati agli abbonati Rai, come il concorso per assistere alla serata finale del Festival di Sanremo o a eventi legati alla Marina Militare". Le iniziative di comunicazione saranno sviluppate in stretta collaborazione tra le due istituzioni con un apposito Comitato Paritetico.