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Non mangiava da giorni e viveva in condizioni di degrado a Fiuggi: poliziotti le comprano cibo

La 64enne ha raccontato vivere in totale solitudine da anni e di trovarsi in una temporanea paralisi economica

- (Polizia di Stato)
- (Polizia di Stato)
29 settembre 2026 | 08.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una donna di 64 anni è stata trovata dagli agenti della Polizia di Stato di Fiuggi, Frosinone, in gravi condizioni di isolamento sociale, economico e sanitario all'interno della propria abitazione, e non mangiava da giorni. L'intervento degli agenti è scattato grazie a una segnalazione e una volta giunti su posto, gli agenti della Squadra Volante hanno riscontrato una situazione di profondo degrado e condizioni abitative totalmente precarie. Nonostante l'iniziale diffidenza della donna, i poliziotti sono riusciti a instaurare un rapporto di fiducia.

La signora ha spiegato di vivere in totale solitudine da anni e di trovarsi in una temporanea paralisi economica a causa del blocco burocratico della sua unica fonte di sostentamento. Sul posto è stato fatto intervenire anche il personale sanitario del 118 per i controlli medici di rito. Di fronte alla gravità della situazione, gli agenti del locale commissariato si sono recati in un supermercato della zona e hanno donato alla donna generi alimentari di prima necessità per tamponare l'emergenza. La situazione della donna è stata segnalata ai Servizi Sociali del Comune e alle reti di assistenza sociale.

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isolamento sociale degrado abitativo emergenza alimentare fiuggi frosinone
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