Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina. Anche nelle ultime ore si sono registrati attacchi contro Kiev, dopo che ieri era stata colpita la più grande istituzione di ricerca scientifica ucraina, e cioè l’Accademia nazionale delle scienze.

Il lancio di missili e droni russi nella notte contro la Capitale ucraina ha causato incendi e danni nella Capitale. L'allarme antiaereo è scattato poco dopo la mezzanotte. La notizia è stata diffusa da Ukrinform, che cita l'amministrazione militare della città di Kiev e il sindaco della capitale, Vitali Klitschko.

Secondo quanto riferito, nel distretto di Solomianskyi, è stato colpito un edificio amministrativo mentre nel distretto di Pecherskyi, è scoppiato un incendio in un edificio non residenziale di tre piani.