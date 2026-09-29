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Ucraina, attacco nella notte a Kiev: danni e incendi. Zelensky: "8000 truppe nordcoreane in Russia"

Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina, nuova notte di paura nella Capitale. L'allerta del presidente

Immagine di repertorio - (Ipa)
Immagine di repertorio - (Ipa)
29 settembre 2026 | 07.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina. Anche nelle ultime ore si sono registrati attacchi contro Kiev, dopo che ieri era stata colpita la più grande istituzione di ricerca scientifica ucraina, e cioè l’Accademia nazionale delle scienze.

Il lancio di missili e droni russi nella notte contro la Capitale ucraina ha causato incendi e danni nella Capitale. L'allarme antiaereo è scattato poco dopo la mezzanotte. La notizia è stata diffusa da Ukrinform, che cita l'amministrazione militare della città di Kiev e il sindaco della capitale, Vitali Klitschko.

Secondo quanto riferito, nel distretto di Solomianskyi, è stato colpito un edificio amministrativo mentre nel distretto di Pecherskyi, è scoppiato un incendio in un edificio non residenziale di tre piani.

Intanto, il presidente Volodymyr Zelensky sui propri canali social ha annunciato che "attualmente ci sono più di ottomila truppe nordcoreane sul territorio russo''. Secondo il leader di Kiev ''sono in corso preparativi per dispiegare altre 10mila truppe: stanno venendo selezionate per l'addestramento e il successivo dispiegamento in Russia''.

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