E' ritenuto responsabile del danneggiamento di due colonnine per il rilevamento della velocità un 50enne cittadino ossolano che è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Santa Maria Maggiore per danneggiamento aggravato.

Le indagini erano partite nel novembre scorso, quando i carabinieri erano intervenuti nel Comune di Druogno a seguito del danneggiamento di due colonnine per il rilevamento della velocità lungo la statale 337. La svolta nelle indagini dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, presenti nella zona e che hanno ripreso una persona a piedi percorrere i tratti di strada vicini. Una inquadratura in particolare riprendeva i momenti in cui la struttura veniva divelta e buttata a terra. Il valore del danno è stimato a oltre 2mila euro.