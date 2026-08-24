Forte dei Marmi ricorda l'eroe della Grande Guerra Fulco Ruffo di Calabria

Forte dei Marmi ha reso omaggio questo pomeriggio a Fulco Ruffo di Calabria, Medaglia d’Oro al Valor Militare e asso dell’aviazione italiana nella Grande Guerra, nell’ottantesimo anniversario della morte. Una commemorazione che ha riunito rappresentanti dell’aristocrazia europea, dell’imprenditoria e della cultura, arrivati in Versilia per ricordare una figura legata alla storia italiana e alla famiglia reale del Belgio. La cerimonia ha preso il via alle 16.45 in via Papa Giovanni XXIII con l’intitolazione a Fulco Ruffo di Calabria del parco retrostante Villa Bertelli, luogo centrale nella vita culturale e istituzionale di Forte dei Marmi. Dopo l’arrivo delle autorità e delle Associazioni d’Arma, il sindaco Bruno Murzi ha aperto la commemorazione, seguita dallo scoprimento della targa dedicata all’eroe, dalla resa degli onori militari, dal Silenzio d’ordinanza e dalla deposizione della corona.

Nato nel 1884 e morto nel 1946, il principe Fulco Ruffo di Calabria fu uno dei più celebri aviatori italiani della Prima guerra mondiale. Decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Militare, concluse il conflitto con venti vittorie aeree riconosciute. Alla sua vicenda militare si accompagna un legame dinastico che attraversa la storia europea del Novecento. Fulco Ruffo di Calabria fu infatti padre di Paola Ruffo di Calabria, divenuta Regina dei Belgi con l’ascesa al trono del marito Alberto II e oggi Regina Paola del Belgio. A rappresentare la famiglia reale belga è arrivata a Forte dei Marmi la Principessa Astrid del Belgio, nipote dell’eroe e figlia di Alberto II e della Regina Paola. La sua presenza ha dato alla commemorazione un carattere particolarmente solenne e ha richiamato in Versilia numerosi esponenti di famiglie aristocratiche italiane ed europee.

Dopo l’intitolazione del parco, gli ospiti si sono trasferiti a Villa Bertelli, dove alle 18 si è aperto l’incontro dedicato alla figura di Fulco Ruffo di Calabria. Il professor Marco Gemignani dell’Accademia Navale di Livorno ne ha ricostruito le imprese nell’intervento “Il Principe Fulco Ruffo di Calabria, asso della caccia nella Grande Guerra”. Domenico Savini, storico delle grandi famiglie, ha ripercorso la lunga vicenda della casata con “I Ruffo di Calabria, storia di una grande famiglia”. A portare una testimonianza familiare è stato Fulco Ruffo di Calabria, discendente dell’eroe. Nel parterre, accanto alla Principessa Astrid del Belgio, erano presenti la Principessa Mafalda di Savoia, Claude d’Orléans Borbone, Nicola Santini, Stefania Santini, Franco Zanellato, Pietro Meschi, Elettra Marconi, Guglielmo Giovanelli, Gil, il marchese Giuseppe Ferrajoli, Massimo da Cepparello, George Romanov e Victoria Romanov, insieme a rappresentanti del mondo imprenditoriale, culturale e della società italiana ed europea. Promossa dal Comune di Forte dei Marmi e dalla Fondazione Villa Bertelli, presieduta da Ermindo Tucci, la giornata ha restituito alla memoria pubblica un protagonista della storia militare italiana attraverso il luogo che da oggi ne porta il nome. La commemorazione si è conclusa a Villa Bertelli con il Vin d’Honneur, alla presenza della Principessa Astrid e degli ospiti intervenuti.