Gdf, 527 mln di prodotti sequestrati nei primi 9 mesi del 2025

24 ottobre 2025 | 12.48
Redazione Adnkronos
La 5° edizione della "Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti” - evento, organizzato dal MIMIT in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, che oggi si tiene a Bari presso la Legione Allievi della Guardia di finanza - rappresenta l'occasione per tracciare il bilancio dell'attività svolta dalle Fiamme Gialle a contrasto del fenomeno della contraffazione e a tutela del Made in Italy e della sicurezza dei prodotti. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio – 30 settembre 2025, i Reparti del Corpo hanno eseguito circa 9.000 interventi, che hanno portato al sequestro di quasi 527 milioni di beni, tra prodotti contraffatti, falsamente etichettati come italiani o non conformi agli standard di sicurezza.

Sono 3.344 i responsabili denunciati. In particolare, nel corso dell'anno, i finanzieri hanno: •sequestrato 48 milioni di prodotti contraffatti e denunciato 2.600 soggetti; eseguito 542 interventi a tutela del Made in Italy, con il sequestro di 28 milioni di articoli falsamente etichettati come italiani e 90 persone segnalate all’Autorità giudiziaria; condotto 3.696 controlli sulla sicurezza dei prodotti, che hanno portato al sequestro di oltre 450 milioni di articoli non conformi e alla denuncia di 580 responsabili; contestato 1.609 violazioni a consumatori consapevoli dell’acquisto di beni falsi, con sanzioni fino a 7.000 euro introdotte dalla legge n. 206/2023.

Tra i risultati più significativi: a Torre Annunziata, smantellata un’organizzazione criminale dedita alla contraffazione e commercializzazione di fitofarmaci pericolosi, con 9 misure cautelari e 8 milioni di euro sequestrati; a Foggia, sequestrati oltre 1,3 milioni di litri di vino privi di tracciabilità, per un valore di oltre 4,3 milioni di euro; a Napoli, confiscati 1,4 milioni di giocattoli non sicuri, parte dei quali riportavano marchi contraffatti di famosi personaggi animati. Il Corpo collabora stabilmente con Europol, Interpol, Olaf e l’Organizzazione Mondiale delle Dogane, partecipando a operazioni congiunte e “Joint Investigation Teams”. Cresce anche il contrasto alla contraffazione online, con monitoraggi sul web e nel dark web per individuare venditori e piattaforme illegali che sfruttano marketplace e social network per la vendita di prodotti falsi. La produzione delle merci contraffatte proviene principalmente da Cina, Hong Kong e Turchia.

