Giallo a Grosseto, uomo trovato morto in casa: indagini in corso

È stato ritrovato all’interno di un’abitazione di via Meucci a Grossetto il corpo senza vita di un uomo di 62 anni. La segnalazione ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Sul posto sono in corso i rilievi della Sezione investigazioni scientifiche dell’Arma dei carabinieri, con il supporto del medico legale e del sostituto procuratore competente. Gli specialisti stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per acquisire elementi utili alle indagini.

Al momento non sono state rese note le cause del decesso, se si sia trattato di una morte naturale o violenta. Saranno gli esami e gli approfondimenti investigativi in corso a chiarire la dinamica dei fatti e le circostanze che hanno portato alla morte dell’uomo.