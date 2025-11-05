circle x black
Giallo in Veneto, due maratoneti della stessa squadra morti nel sonno

Le procure Vicenza e Verona indagano sui decessi di Alberto Zordan e Anna Zilio: disposta l'autopsia

Un'ambulanza
05 novembre 2025 | 14.06
Redazione Adnkronos
E' giallo sulla morte di Alberto Zordan e Anna Zilio, maratoneti tesserati per la stessa squadra, la veronese Team Km Sport, morti in circostanze simili.

Zorban, i cui funerali si svolgeranno domani alle 15 a Sovizzo (Vicenza), 48 anni, atleta serio e scrupoloso sebbene non fosse un professionista, è morto nel suo letto nella notte tra sabato e domenica scorsa. Il suo decesso fa il paio con quello della sua compagna di squadra, la vicentina Anna Zilio di 39 anni, avvenuta in circostanze simili nella sua casa di Verona il 13 ottobre scorso.

Come riporta il Corriere del Veneto, per entrambi i decessi le procure di Vicenza e Verona hanno disposto l’autopsia per accertare le cause che hanno portato alla morte a distanza di così poco tempo l’uno dall’altra.

