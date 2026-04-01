Giornata autismo, l'appello di Vaia a Meloni: "Serve un welfare rinnovato"

"L'obiettivo è costruire una societa più giusta, equa e solidale. Possiamo e dobbiamo farcela"

"Sin dall'inizio l'autismo è stata una priorità per l'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e per questo motivo abbiamo istituito un gruppo di lavoro, da me presieduto, al quale partecipano importanti studiosi del settore, famiglie ed associazioni, stakeholders. Anche in forza di ciò, ieri all'università Lateranense prima e successivamente alla Luiss University ho ribadito la nostra richiesta al Governo, alla presidente Meloni ed al Parlamento, di mettere nell'agenda politica come assolutamente prioritario l'obiettivo di un welfare rinnovato che risponda in maniera concreta ai bisogni della nostra società per costruire percorsi di tutela e promozione". Così Francesco Vaia, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in un post su Facebook.

"Le problematiche e le enormi potenzialità legate alla persona con autismo sono il senso della celebrazione del 2 aprile", la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. "Colorare di blu questa giornata - aggiunge Vaia - deve significare colorare di blu la quotidianità per far sì che questo appuntamento annuale, certamente meritorio, venga vissuto nella quotidianità dell'impegno nella tutela dei diritti e della inclusione lungo tutto l'arco della vita e far sì che si superino, in particolare negli adulti, le attuali basse e drammatiche percentuali di autonomia”.

Un welfare rinnovato "è un passo in avanti significativo nella direzione della costruzione di una societa più giusta, più equa, più solidale, nella quale soprattutto l'inclusione sociale e l'accesso al lavoro sia garantito. Possiamo e dobbiamo farcela", conclude Vaia.