circle x black
Cerca nel sito
 

Giusy Versace, 'Alla conferenza nazionale di Obiettivo Effe storie di donne che ce l'hanno fatta'

27 ottobre 2025 | 14.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il 10 novembre, alla conferenza nazionale di Obiettivo Effe, dell'università Bicocca di Milano, assisteremo alla testimonianza di tante donne che hanno fatto carriera, anche all'interno della propria azienda. Racconteremo il mio percorso, e quello di donne dalle storie straordinarie da cui si può prendere esempio. Se ce l'hanno fatta loro, ce la possono fare tutti. È necessario crederci fortemente, non mollare e ricordarsi che il duro lavoro paga". Lo ha detto all'Adnkronos Giusy Versace, senatrice della Repubblica, membro della VII Commissione Cultura, sport, Istruzione e ricerca del Senato e membro della Bicamerale Infanzia e Adolescenza, alla presentazione della ricerca dell'università Bicocca di Milano, 'Donne: negoziate meglio'. Un appuntamento che rinnova l'impegno di Obiettivo Effe, il progetto dell'ateneo che promuove l'educazione finanziaria e l'empowerment femminile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza