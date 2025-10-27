Giusy Versace, 'Alla conferenza nazionale di Obiettivo Effe storie di donne che ce l'hanno fatta'

"Il 10 novembre, alla conferenza nazionale di Obiettivo Effe, dell'università Bicocca di Milano, assisteremo alla testimonianza di tante donne che hanno fatto carriera, anche all'interno della propria azienda. Racconteremo il mio percorso, e quello di donne dalle storie straordinarie da cui si può prendere esempio. Se ce l'hanno fatta loro, ce la possono fare tutti. È necessario crederci fortemente, non mollare e ricordarsi che il duro lavoro paga". Lo ha detto all'Adnkronos Giusy Versace, senatrice della Repubblica, membro della VII Commissione Cultura, sport, Istruzione e ricerca del Senato e membro della Bicamerale Infanzia e Adolescenza, alla presentazione della ricerca dell'università Bicocca di Milano, 'Donne: negoziate meglio'. Un appuntamento che rinnova l'impegno di Obiettivo Effe, il progetto dell'ateneo che promuove l'educazione finanziaria e l'empowerment femminile.