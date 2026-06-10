Gli Ecodays fanno tappa in Val d’Agri, tre giorni per celebrare natura comunità e tradizioni

Torna l’appuntamento con gli Ecodays, l’evento dedicato alla natura e all’ambiente che quest'anno si terrà dal 12 al 14 giugno in Val D’Agri, in Basilicata. La manifestazione è stata presentata questa mattina, al Dipartimento ambiente della regione Basilicata, alla presenza del presidente Unpli Basilicata Vito Sabia, della coordinatrice Ecodays 2026 Rosa Fortunato e di Antonella Logiurato dell’ufficio Parchi biodiversità e tutela della natura della Basilicata. L’iniziativa è promossa da Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), da Unpli Basilicata, Regione Basilicata e dal Parco nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. Il festival mette insieme comunità, cultura, educazione ambientale, tradizioni e sviluppo locale, nel segno dei quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco. L’aria racconterà la libertà, la connessione e la visione attraverso trekking all’alba, cammini panoramici, narrazioni naturalistiche ed esperienze educative; l’acqua sarà simbolo di cura, rigenerazione e responsabilità, con esplorazioni ambientali, attività di citizen science, laboratori e percorsi lungo le vie d’acqua; la terra porterà al centro identità, cibo e comunità, valorizzando prodotti tipici, sagre, artigianato, paesaggi rurali e filiere locali; il fuoco sarà l’elemento della trasformazione, tra tradizioni, forni comunitari, pane, riti popolari e prevenzione degli incendi boschivi.

“Gli Ecodays rappresentano una grande occasione per raccontare la forza delle comunità, il valore delle Pro Loco e la capacità dei territori di costruire futuro partendo dalla propria identità - afferma Antonino La Spina, presidente di Unpli - Aria, Acqua, Terra e Fuoco diventano non solo elementi naturali, ma parole chiave di un percorso condiviso fatto di tutela ambientale, cultura, tradizioni, inclusione e partecipazione. È questa la visione che Unpli sostiene: rendere protagoniste le comunità, valorizzare i luoghi e trasformare il patrimonio materiale e immateriale in una leva di sviluppo sostenibile”. “Un’edizione speciale, quella di quest’anno, per gli Ecodays che si svolgeranno in Basilicata in occasione dei 40 anni del Comitato regionale. Un appuntamento importante pensato per valorizzare le eccellenze di un territorio unico e autentico – ha commentato Maximiliano Falerni, referente nazionale per gli Ecodays - L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere i Parchi e il patrimonio naturalistico, ma sarà anche l’occasione per raccontare e mettere in luce le straordinarie ricchezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche della Basilicata. Dopo l’edizione 2025 in Emilia-Romagna, il testimone passa dunque alla Basilicata, confermando gli Ecodays come un appuntamento ormai consolidato e itinerante, capace di dare visibilità alle diverse regioni, ai loro Parchi e alle tante identità che rendono unica la nostra Italia”.

"Con EcoDays Basilicata 2026 il Comitato Regionale Unpli porta nel cuore della Val d'Agri tre giorni di incontro, cammino e scoperta che nascono da una convinzione profonda: la nostra regione non è solo un territorio da ammirare, ma una terra da vivere, da ascoltare e da custodire – commenta Vito Sabia, presidente Unpli Basilicata - Attraverso il tema dei quattro elementi, vogliamo raccontare il rapporto autentico tra l'uomo e il territorio lucano: dalle albe sul Monte Volturino alle rive del fiume Agri, dai sapori delle nostre vallate alla passione civica che anima le nostre comunità".

Con il coinvolgimento di Parchi, Unpli, Pro Loco, Comuni, scuole e tante associazioni culturali e ambientali, gli Ecodays si propongono come un appuntamento capace di unire educazione ambientale, turismo lento, prodotti tipici, accessibilità, tradizioni e partecipazione civica, in piena coerenza con una visione di sviluppo territoriale attenta agli aspetti ambientali, sociali e di governance.