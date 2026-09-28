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Far west golf car a Roma, Onorato: "Bene inchiesta Adnkronos, ora serve legge della Regione" - Video

28 settembre 2026 | 13.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma interviene sul far west delle golf car denunciato dall'Adnkronos. "Non è accettabile che nella nostra città qualcuno si sveglia all'improvviso, compra una golf car che vale 40mila euro e diventa una via di mezzo tra un taxi, un Ncc e una guida turistica. Quello che sta emergendo è davvero inquietante. Sono convinto che chi di dovere andrà fino in fondo", dice Onorato in un video pubblicato sui suoi canali social. Poi l'appello al presidente Rocca: "Se la Regione Lazio non fa una legge, il comune non può regolamentare questo fenomeno. Cara Regione Lazio, vi prego, fate questa legge il prima possibile"

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far west golf car golf car a roma roma golf car
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