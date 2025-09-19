circle x black
Gorizia Award, premio alla carriera a Francesco Pionati

19 settembre 2025 | 22.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nell'ambito del 'Gorizia Award – Territori, talenti e tradizioni nell’arte della parola e delle immagini', è stato conferito il premio giornalistico alla carriera a Francesco Pionati, figura di spicco del giornalismo italiano, già direttore delle testate Rai Tg1 e del Gr Radio Rai. Il riconoscimento, consegnato dal sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, intende celebrare la lunga e autorevole carriera di Pionati, contraddistinta da professionalità, rigore e dedizione all’informazione.

Il Gorizia Award, si legge su 'Ottopagine.it', "rappresenta un momento di alto valore culturale, volto a valorizzare i talenti e a promuovere il legame tra territori, identità e comunicazione attraverso la forza della parola e delle immagini. L’iniziativa è stata realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con la collaborazione di enti e istituzioni locali, confermando la centralità di Gorizia quale crocevia culturale e capitale europea della cultura 2025".

"Con questo riconoscimento -sottolinea una nota- Gorizia ha voluto rendere omaggio a un grande professionista, capace di raccontare con equilibrio e passione la vita politica e sociale del Paese, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di telespettatori".

Giornalisti Gorizia Award premio Pionati
