circle x black
Cerca nel sito
 

Gualtieri su Piccoli Comuni: "Servono più investimenti e strategie"

durante l’evento conclusivo degli Stati generali dei piccoli comuni di Anci

Gualtieri su Piccoli Comuni:
20 febbraio 2026 | 11.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I piccoli comuni rappresentano il 70% dei comuni e amministrano oltre il 55% del territorio nazionale. La responsabilità dell’essere sindaco nei piccoli comuni è molto significativa, si è creato un circolo vizioso che accelera lo spopolamento ma il calo della popolazione non riduce in modo proporzionale i costi e quindi rende più difficile mantenere dei presidi di servizi pubblici. Servono politiche strutturali che riguardano innanzitutto gli investimenti, quindi infrastrutture digitali sulla capacità di sostenere l'imprenditorialità locale". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante l’evento conclusivo degli Stati generali dei piccoli comuni di Anci, al centro congressi La Nuvola, a Roma.

“Servono strategie stabili sul personale e sugli investimenti, sui servizi, su tante dimensioni dell'azione amministrativa sulle quali le politiche vanno pensate su scala nazionale e poi declinate in modo differenziato, tenendo conto di questa realtà. Noi siamo un paese unito - prosegue Gualtieri -, abbiamo il dovere di pensarci tutti parte della stessa nazione, nessuno deve essere lasciato da solo e tutti vanno sostenuti per il contributo che svolgono in questo straordinario impegno civico che non è solo politico, ma è una missione che ha portato tutti voi a scegliere di dedicare tanto tempo al bene comune, all'amministrazione del proprio territorio, alla rappresentanza di cittadini che poi trovano nel sindaco il punto di riferimento fondamentale. Questa missione unisce tutti, i grandi e i piccoli, il nord e il sud e penso che questi stati generali abbiano mostrato bene uno spirito di fratellanza, di amicizia, di solidarietà di comunità, ed è questo spirito la risorsa più preziosa”, conclude Gualtieri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
piccoli comuni investimenti strategie servizi pubblici
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza