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Hpv, Bevilacqua (autore fumetti): "Il linguaggio dei comics è universale"

'Così affrontiamo temi complessi come il papillomavirus e sensibilizziamo un pubblico sempre più ampio sull'importanza della prevenzione e alla vaccinazione'

Giacomo Keison Bevilacqua - Adnkronos
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29 ottobre 2026 | 12.56
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

"Il fumetto è un linguaggio universale ed è un linguaggio che io personalmente utilizzo per raccontare anche dei temi molto complessi". Giacomo Keison Bevilacqua, autore di fumetti, spiega così la scelta di utilizzare i comics per affrontare il tema del Papillomavirus umano (Hpv) nell'opera 'Il Quinto', realizzata in collaborazione tra Msd e Lucca Comics & Games. Bevilacqua ha aderito al progetto con convinzione, sottolineando anche la propria "attenzione personale alla prevenzione e alla vaccinazione". Il fumetto, osserva, "conserva una forte capacità di coinvolgere i giovani e oggi raggiunge un pubblico sempre più ampio, ben oltre la tradizionale fascia dei lettori più piccoli. Una caratteristica che lo rende adatto anche alla divulgazione di temi complessi e alla promozione di una maggiore consapevolezza sui rischi dell'Hpv e sull'importanza della prevenzione".

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