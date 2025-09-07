circle x black
I miracoli attribuiti a Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, oggi nuovi santi

Ecco il perché della canonizzazione

Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati oggi santi - Fotogramma /Ipa
07 settembre 2025 | 10.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un trauma cranico irreversibile e un tendine di Achille distrutto: due vicende mediche trasformatesi in storie di guarigione inspiegabili: i miracoli attribuiti all’intercessione di Carlo Acutis e di Pier Giorgio Frassati che oggi ricevono l’onore degli altari.

I miracoli, perché Acutis e Frassati sono santi

Nel dettaglio, il 2 luglio 2022, a Firenze, Valeria, studentessa costaricana di 21 anni, cade dalla bicicletta battendo la testa. La madre, devota di Acutis, va ad Assisi sulla tomba del giovane beato per affidargli la figlia. La ragazza migliorerà giorno dopo giorno sino alla guarigione inspiegabile dal punto di vista medico.

Il miracolo attribuito a Pier Giorgio Frassati riguarda la guarigione del giovane seminarista statunitense, Juan Manuel Gutierrez che nel 2018 subisce una lesione al tendine di Achille. I medici parlano di rottura completa. Gutierrez, devoto a Frassati, prega incessantemente e chiede la sua intercessione: anche in questo caso, la guarigione è inspiegabile da un punto di vista medico.

