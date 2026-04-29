I vincitori degli ioGioco Award 2025

L’annuncio dei vincitori è diventa una giornata di celebrazione della passione ludica alla presenza di appassionati, autori, editori e protagonisti del settore

Quinta edizione per gli ioGioco Award, il riconoscimento ideato dalla rivista ioGioco dedicato ai prodotti editoriali ludici pubblicati ogni anno in Italia e ai loro autori.

Il settore giochi continua a dimostrarsi particolarmente vivace in tutto il mondo, anche in Italia dove il comparto games nel 2025 ha segnato un +27% a valore rispetto al 2024 (fonte Italy Epos Retail Tracker di Circana). Escludendo i Trading Card Game, il resto della produzione che ha immesso sul mercato più di 800 nuovi titoli oltre alle consuete ristampe dei classici, si è attestata su un +3% a valore rispetto al 2024.

In una proposta di mercato così ampia e variegata, ioGioco ha istituito un premio per valorizzare giochi e operatori che si sono maggiormente distinti in 13 specifiche categorie. Per ciascuna di esse la redazione di ioGioco ha selezionato, tra tutti i prodotti pubblicati in Italia nel 2025, una rosa di 5 nominati. Questi sono stati comunicati al pubblico attraverso il sito web della rivista, dove i lettori hanno potuto esprimere la propria preferenza votando un titolo per ciascuna categoria. Anche in questa quinta edizione si è registrata una partecipazione eccezionale, che ha reso la corsa alla vittoria accesa ed entusiasmante fino all’ultima ora disponibile!

Grande novità di quest’anno è stato il ioGioco Award Day!

Per la prima volta l’annuncio dei vincitori si è svolto nel corso in un evento dedicato. Domenica 26 aprile, nella suggestiva location de La Vaccheria, polo culturale dedicato alla Pop Art a Roma, ioGioco ha organizzato un’intera giornata di gioco, con oltre 30 tavoli su cui è stato possibile provare una selezione dei finalisti di quest’anno. Inoltre, è stata data la possibilità di scoprire e giocare alcuni titoli in anteprima che arriveranno prossimamente dagli editori partecipanti alla competizione, come Grifoni : Blades for Hire (Ludus Magnus Studio), Deep Regrets (MS Edizioni), Kluster Trio (Oliphante), Opera Magna (Ludus Magnus Studio). L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’impresa sociale AurorArt, GdT Roma Players APS, La Tavola Rotonda APS, LudoStoria APS.

Tutti i partecipanti all’evento si sono poi uniti alla cerimonia di proclamazione dei vincitori, trasmessa in diretta sul canale twitch di ioGioco. La conduzione è stata affidata a Massimiliano Calimera, caporedattore della rivista ioGioco, raggiunto sul palco per l’annuncio dei vincitori da diversi ospiti, tra cui membri della redazione, i game designer Stefano Castelli, Alessio Spalluto e Andrea Tupac Mollica, il volto storico de i Civettoni Alberto Ferrucci, i rappresentanti delle associazioni GDT Roma Players (Antonio Mantico) e La Tavola Rotonda (Giuliano Gianfriglia). Durante la cerimonia è stato dedicato uno spazio alla prossima edizione de La Giornata Mondiale del Gioco di Urbino in Gioco, cogliendo l’occasione per svelare i vincitori del contest di game design “Urbino ON 1 PAGE”.

L’evento ha visto anche la trasmissione di alcuni trailer in anteprima di nuove uscite editoriali in programma per i prossimi mesi come A Carnivore Did It (Devir), Per il tempo che ci resta (NessunDove), Natura (Pendragon Game Studio), The Breach – Hellcore (Ludus Magnus Studio), Minikin City (Cranio Creations) , Farms Race (MS Edizioni), Legend in the Mist (Isola Illyon Edizioni).

La registrazione della cerimonia è disponibile sul canale Youtube di ioGioco: https://www.youtube.com/watch?v=Ew6TMnfdhv8

Tutta la redazione di ioGioco e il comitato organizzativo degli ioGioco Award vogliono ringraziare il pubblico, che con il suo costante supporto e sostegno alla rivista ioGioco e con la forte partecipazione all’ioGioco Award Day, ha reso questa edizione del premio un importante momento di celebrazione della passione ludica e del lavoro creativo e editoriale.

L’organizzazione si complimenta con tutti i vincitori e i finalisti che rappresentano raccomandazioni di grande valore, titoli di elevata qualità che tutti i giocatori dovrebbero assolutamente provare.