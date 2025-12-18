Il bilancio 2025 dell'Opera della Primaziale Pisana

Un anno "ricchissimo di iniziative di restauro, eventi e manifestazioni". Così il presidente dell'Opera della Primaziale Pisana, Andrea Maestrelli, ha definito il 2025 incontrando oggi la stampa per il consueto resoconto annuale delle attività dell'ente che gestisce e tutela il complesso monumentale di Piazza dei Miracoli, con il Battistero, la Cattedrale, la Torre pendente e il Camposanto.

Nel suo intervento Maestrelli ha ringraziato la Deputazione, i dirigenti e tutto il personale dell'Opera per un lavoro che ha portato a risultati "di grande spessore, riconosciuti dai principali stakeholder", sottolineando l'impegno corale di maestranze, tecnici, custodi e amministrativi.

Tra gli interventi più rilevanti figura il proseguimento del vasto programma pluriennale di restauri della Cattedrale. Dalla primavera 2025 è attivo il cantiere sul transetto meridionale dedicato a San Ranieri, quinta fase del progetto complessivo, che ha interessato anche gli interni con il completamento del restauro del cassettonato ligneo dorato e del sottotetto. Nel corso dell'anno si è concluso anche il restauro dell’affresco ottocentesco di Antonio Marini raffigurante Penitenza e Mansuetudine e quello del grande mosaico dell’abside del transetto sud, opera dello stesso autore e delle stesse maestranze del mosaico dell'Annunciazione restaurato nel 2023.

Importanti interventi hanno riguardato anche il Battistero, dove è stata completata una nuova fase del restauro delle superfici interne, e il Camposanto monumentale, con il proseguimento dei lavori sulle quadrifore della galleria nord e con il complesso percorso che porterà al ricollocamento in parete dell’affresco della Crocifissione di Francesco Traini, previsto per la fine di gennaio, accompagnato dall’uso di nuove tecnologie per la protezione microclimatica.

In occasione della mostra su Giovanni Pisano sono state inoltre restaurate le sette grandi sculture in gesso di Lodovico Pogliaghi, prototipi delle statue bronzee del dossale della Cattedrale.

Il 2025 ha segnato anche l'avvio di grandi progetti di valorizzazione. Sono partiti i lavori per il Museo delle Antichità nel Camposanto, con oltre 3.700 metri quadrati espositivi dedicati a reperti egizi, etruschi e romani, in un percorso scientificamente diretto da Salvatore Settis. L’inaugurazione è prevista tra Natale 2026 e l’inizio del 2027.

Completato inoltre il recupero del giardino storico della Limonaia del Palazzo Arcivescovile, riallestito secondo l’impianto settecentesco, e quasi ultimata l’installazione dei pannelli fotovoltaici sui depositi e laboratori di Campaldo, che renderanno l’Opera un polo di produzione di energia rinnovabile a servizio della Piazza del Duomo.

Intensa anche l’attività espositiva. Dal 13 dicembre è aperta al pubblico la mostra "Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore", evento di rilievo internazionale che ripercorre la fortuna critica dell’artista e la storia del pergamo del Duomo, con prestiti eccezionali dal Metropolitan Museum of Art di New York. Alle Sinopie si sono succedute la mostra “Dietro i simboli, bandiere dell’Islam e storie dal mare” e l’esposizione “Il restauro in mostra”, dedicata a capolavori provenienti dai depositi della Primaziale. In Piazza del Duomo hanno trovato spazio anche le sculture monumentali di Antonio Signorini con "Equilibrium". Sul fronte musicale e performativo, la rassegna Anima Mundi ha celebrato la sua 24/a edizione con sette concerti di musica sacra di livello internazionale. Grande partecipazione per il Gran Galà lirico del 9 agosto in Piazza del Duomo, per la rassegna jazz “Musica sotto la Torre” e per la prima nazionale dello spettacolo “Francesco” con Michele Placido. Tornati anche i Vespri d’Organo in Cattedrale, con organisti di fama internazionale e meditazioni spirituali legate al tema del Giubileo.

Un bilancio che, come ha sottolineato Maestrelli, conferma il ruolo dell’Opera della Primaziale Pisana come istituzione di riferimento nella tutela del patrimonio, nella produzione culturale e nella promozione di una Piazza del Duomo sempre più viva e proiettata verso il futuro.