Violenza sessuale su anziane ospiti di un'Rsa, arrestato un infermiere

L'uomo incastrato dalle telecamere installate dai carabinieri all’interno della struttura

23 dicembre 2025 | 14.54
Redazione Adnkronos
Avrebbe palpeggiato due anziane ospiti della Rsa. Per questo un infermiere è stato arrestato nella mattinata di oggi, martedì 23 dicembre dai carabinieri della compagnia di Legnano per maltrattamenti e violenza sessuale. Le indagini coordinate dalla procura di Busto Arsizio e condotte dalla sezione operativa del Nord di Legnano, sono state avviate dopo la denuncia presentata lo scorso ottobre da parte dei familiari di una delle due vittime, che avevano notato sul corpo dell’anziana segni di violenza.

Dopo le prime verifiche, è stata avviata un’indagine più accurata, con telecamere installate all’interno della struttura. Nelle immagini si vede l’infermiere, un peruviano di 46 anni residente a Parabiago nel Milanese, avvicinare in più occasioni alle due donne, sole a letto.

Sul 46enne – evidenzia il comando provinciale dei carabinieri di Milano in un comunicato stampa – sono stati raccolti “forti elementi indiziari”. L’infermiere, dipendente della struttura, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
