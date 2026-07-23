Il futuro del Paese al centro di 'Sabaudia Incontra'

Da Matteo Piantedosi a Giuseppe Conte, da Paolo Zangrillo a Giuseppe Valditara, da Isabella Rauti al generale Luongo. Sono alcuni degli ospiti di 'Saubadia Incontra', la rassegna estiva realizzata in collaborazione con il Comune di Sabaudia che si terrà dal 31 luglio al 21 agosto alla Corte Comunale. L’edizione 2026 porterà sul palco ministri della Repubblica, rappresentanti delle istituzioni, leader politici, manager, giornalisti, imprenditori e protagonisti del mondo della cultura, per discutere di sicurezza, crescita economica, innovazione, scuola, pubblica amministrazione, difesa, geopolitica e futuro dell’industria italiana. A guidare gli incontri sarà ancora Andrea Pancani, vicedirettore del Tg LA7.

Tra gli ospiti attesi, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri generatore Salvatore Luongo. Interverrà anche Giuseppe Conte, presidente del M5S, per un appuntamento dedicato alle prospettive della politica italiana e agli scenari futuri del sistema politico.