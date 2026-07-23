circle x black
Cerca nel sito
 

Il futuro del Paese al centro di 'Sabaudia Incontra'

Fra gli ospiti Piantedosi, Conte, Zangrillo, Valditara, Rauti e Longo

Andrea Pancani - (Ufficio stampa)
Andrea Pancani - (Ufficio stampa)
23 luglio 2026 | 13.07
Manuela Azzarello
LETTURA: 1 minuti

Da Matteo Piantedosi a Giuseppe Conte, da Paolo Zangrillo a Giuseppe Valditara, da Isabella Rauti al generale Luongo. Sono alcuni degli ospiti di 'Saubadia Incontra', la rassegna estiva realizzata in collaborazione con il Comune di Sabaudia che si terrà dal 31 luglio al 21 agosto alla Corte Comunale. L’edizione 2026 porterà sul palco ministri della Repubblica, rappresentanti delle istituzioni, leader politici, manager, giornalisti, imprenditori e protagonisti del mondo della cultura, per discutere di sicurezza, crescita economica, innovazione, scuola, pubblica amministrazione, difesa, geopolitica e futuro dell’industria italiana. A guidare gli incontri sarà ancora Andrea Pancani, vicedirettore del Tg LA7.

Tra gli ospiti attesi, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri generatore Salvatore Luongo. Interverrà anche Giuseppe Conte, presidente del M5S, per un appuntamento dedicato alle prospettive della politica italiana e agli scenari futuri del sistema politico.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sicurezza Crescita economica Innovazione Scuola Pubblica amministrazione Difesa
Vedi anche
Caldo, Italia respira: scendono i bollini rossi - Video
Ilaria Salis, Gasparri: "Sinistra predica diritti ma li ignora" - Video
Enzo Iacchetti: "Mai augurato la morte a Schillaci, solo una gag"
News to go
Enti locali, c'è l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro
Giffoni, Allevi ai ragazzi: "Rivendicate il diritto alla fragilità"
News to go
In Francia stop ai social per i minori di 15 anni
Violenta tromba d'aria nel veneziano, lettini e ombrelloni distrutti sulla spiaggia di Chioggia - Video
Vladimir Luxuria attacca Heather Parisi e Arcigay: "Non sarò al Molise Pride, no a politiche da struzzo" - Video
Gualtieri e l'iniziativa contro il caldo a Roma: "Cinema gratis in 11 sale" - Video
Incendio distrugge azienda agricola in Puglia, la disperazione dell'agricoltore - Video
Agrigento, le fiamme avvolgono Santo Stefano Quisquina: decine di evacuati - Video
New York, il sindaco Mamdani contro Netanyahu: "Criminale di guerra, qui non è benvenuto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza