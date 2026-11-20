Andrea e Marcos, due studenti di 20 anni che non si conoscevano, uno di Formia, l’altro di origini brasiliane, e un gesto potente che ha fermato le violenze che si erano scatenate davanti al Mim con lancio di bottiglie e bombe carta. I due giovani si sono seduti sulle scale del ministero davanti ai poliziotti schierati con scudi e caschi per dire no alla protesta violenta.

"Noi siamo ragazzi come loro, noi stavamo in una manifestazione con loro - dice Andrea all’Adnkronos - Noi non ci siamo messi di qua per schierarci dalla parte della polizia. Noi ci siamo messi di qua per dire ai nostri compagni: 'Ragazzi siamo noi, siamo pacifici'. Quello era il messaggio. Perché se iniziamo a lanciare bottiglie e tutto quanto non cambia niente, si parla solo di quello e i problemi che vogliamo rappresentare spariscono”.

Un gesto che se da un lato è effettivamente servito a fermare la pioggia di petardi e altri oggetti, ha creato anche proteste tra gli altri partecipanti al corteo che hanno accusato i due studenti di cercare un momento di gloria oscurando un intero corteo e rivendicando invece il ruolo della lotta aspra contro "la violenza dalle istituzioni sorde alle richieste di studenti e lavoratori”.