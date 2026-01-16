circle x black
In arrivo la burrasca di Scirocco, le regioni più colpite: il meteo

Dopo un weekend un po' instabile, con neve sulle Alpi occidentali e piogge sparse al Nord-ovest e al Sud. Occhio a vento forte e mare grosso

Vento forte in arrivo - (Fotogramma/Ipa)
16 gennaio 2026 | 09.08
Redazione Adnkronos
Dopo un weekend un po’ instabile, con neve sulle Alpi occidentali e piogge sparse al Nord-ovest e al Sud, è in arrivo una burrasca di Scirocco con mare grosso tra Sicilia e Calabria. Le temperature continueranno a essere sopra la media del periodo, in particolare al Centro-Sud.

Meteo oggi e domani

Nelle prossime ore sono previste deboli piogge al Nord- ovest e in Toscana, in arrivo gradualmente anche in Sardegna; primi fiocchi cadranno sulle Alpi occidentali, dove ci aspettano almeno 4 giorni di nevicate diffuse. In seguito il tempo peggiorerà anche in Sicilia con ombrelli aperti ma con temperature miti fino a 18°C!

Il weekend vero e proprio sarà caratterizzato da un peggioramento sulle stesse zone con nevicate moderate a tratti forti sulle Alpi occidentali, piogge diffuse in Piemonte e Liguria, fenomeni a tratti più diffusi anche sulle Isole Maggiori e sul versante ionico del Sud. In pratica, il tempo sarà brutto al Nord-ovest e al Sud, altrove troveremo anche delle schiarite sottolinea iLMeteo.it.

In 4 giorni cadrà molta neve sulle Alpi occidentali, l’accumulo finale potrebbe superare anche il metro in alta quota, mediamente sui 40-50 cm di neve fresca a 1500 metri soprattutto in Piemonte. Una buona notizia per gli sciatori, tanta neve da godere in pista, ma da evitare fuori pista per il pericolo valanghe in aumento.

Meteo prossima settimana

Tra lunedì 19 gennaio e martedì 20 è attesa una burrasca di vento con mareggiate potenzialmente estreme tra Sicilia orientale e Calabria ionica. Alcuni modelli meteo marini indicano una massima altezza delle onde fino a 8-9 metri (mare grosso) con raffiche di Scirocco vicine ai 90 km/h. Si tratterebbe di un evento anomalo, una situazione molto pericolosa da monitorare attentamente nei prossimi giorni.

Nel dettaglio

Oggi, venerdì 16 gennaio - Al Nord: cielo coperto con piogge sparse al Nord-Ovest. Al Centro: molte nubi sulle tirreniche, rare piogge. Al Sud: nuvoloso, piogge in Sardegna e sulla Sicilia.

Domani, sabato 17 gennaio - Al Nord: piogge su Piemonte, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna, neve in montagna. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: piogge sulle ioniche e sulle Isole Maggiori.

Domenica 18 gennaio - Al Nord: piogge su Piemonte, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna, neve in montagna. Al Centro: irregolarmente nuvoloso, piogge sul pesarese. Al Sud: pioggia e rovesci sulle ioniche e sulle Isole Maggiori.

Tendenza: forte maltempo al Sud con rovesci, burrasca di Scirocco e mareggiate.

