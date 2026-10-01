Dalle 14 di oggi un incendio è divampato all’interno di una fabbrica che produce materiale in laterizio e terracotta a Malo, in provincia di Vicenza. Le fiamme hanno interessato una parte del capannone, avvolgendo parte della struttura. Sul tetto dell’edificio sono presenti anche dei pannelli fotovoltaici.

Sul posto stanno operando squadre dei vigili del fuoco della centrale di Vicenza, dei distaccamenti di Thiene e Schio, con il supporto di una piattaforma tridimensionale da Rovigo, un carro schiuma e un robot cingolato inviati da Padova, un’autobotte giunta da Treviso e un’autopompa e un’autobotte chilolitrica mandate entrambe dal comando di Verona. Le squadre sono impegnate nelle operazioni di spegnimento e contenimento dell’incendio, con l’obiettivo di evitare la propagazione delle fiamme al resto dello stabilimento. Al momento non si segnala alcuna persona coinvolta. Sul posto anche carabinieri, Suem 118 e il sindaco di Malo.

#Malo incendio presso la ditta Nuova Deroma. Arpav sul posto per i primi accertamenti @vvfveneto pic.twitter.com/obqAlx0Zx1 — ARPA VENETO (@arpaveneto) October 1, 2026

"Si informa la cittadinanza che è attualmente in corso un incendio di vaste proporzioni presso un capannone di stoccaggio/lavorazione di materiali plastici situato in Zona Industriale (Via Montello). I Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine e i tecnici dell'ARPA sono già sul posto per le operazioni di spegnimento e per il monitoraggio della qualità dell'aria. A tutela della salute pubblica e in via precauzionale, si raccomanda a tutti i residenti nelle aree limitrofe di adottare immediatamente le seguenti misure: mantenere chiuse porte e finestre di abitazioni, uffici e attività commerciali; spegnere sistemi di ventilazione forzata che scambiano aria con l'esterno; evitare attività all'aperto e limitare gli spostamenti non necessari nelle aree interessate dalla nube di fumo; non consumare prodotti ortofrutticoli raccolti nelle zone prossime all'incendio senza accurato lavaggio (o evitarne il consumo in attesa di indicazioni specifiche); riparare gli animali domestici all'interno delle abitazioni", si legge sulla pagina Facebook del comune di Malo che ha anche reso noto che l'ecocentro resterà chiuso per tutta la giornata di oggi.