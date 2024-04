Un 25enne ha perso la vita e un altro giovane collega è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri sera a Pescopagano, in provincia di Potenza. Secondo la ricostruzione, i due hanno avuto un incidente dopo il turno di lavoro e l'auto è finita fuori strada. Per recuperare il veicolo, hanno utilizzato una autogru prelevata dal cantiere in cui avevano terminato di lavorare ma il mezzo si è ribaltato nel tratto in discesa che collega il piazzale della ditta alla strada su cui era avvenuto l'altro incidente poco prima. Il conducente è finito sotto la cabina ed è stato schiacciato morendo sul colpo. Ferito, invece, il collega che ha assistito alla tragedia e ha tentato di prestare soccorsi con un carrello elevatore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale, l'ambulanza del 118 e i carabinieri per le indagini del caso. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla dinamica.