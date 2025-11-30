circle x black
Incidente nell'Alessandrino, morto 29enne: grave una ragazza

A Quattordio. L'auto è uscita di strada

Ambulanza e vigili del fuoco
Ambulanza e vigili del fuoco
30 novembre 2025 | 10.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Incidente intorno alle 2 della notte tra sabato e domenica a Quattordio, in provincia di Alessandria, che ha coinvolto una sola auto, uscita di strada, con all'interno due persone.

Il conducente, un ragazzo di 29 anni, è morto a causa dell’impatto. La ragazza accanto a lui ha subito invece un gravissimo politrauma. È stata rianimata sul posto e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso notturno al Cto.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso avanzato di Alessandria e Asti, Carabinieri, Vigili del Fuoco ed elisoccorso di Azienda Zero.

