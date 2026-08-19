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Scontro fra tir a Bari, camion sospeso nel vuoto: vivi per miracolo i due conducenti

Traffico bloccato per ore e operazioni dello sversamento di gasolio sulla strada

Immagine dell'incidente a Bari - (Vigili del Fuoco)
Immagine dell'incidente a Bari - (Vigili del Fuoco)
19 agosto 2026 | 22.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Traffico in tilt questo pomeriggio a Bari all’ingresso della SS16, all’altezza di Mungivacca, in direzione Nord per un incidente stradale che ha coinvolto due autotreni, uno dei quali è finito fuori strada, rimanendo sospeso nel vuoto. L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso intorno alle 20.

La prima squadra è giunta sul posto intorno alle 17 e ha provveduto immediatamente alle operazioni di soccorso dei due conducenti, entrambi di nazionalità straniera: uno, da una prima ricostruzione, sembrerebbe essere di nazionalità ucraina, mentre l’altro albanese. I due autisti sono stati affidati alle cure del personale sanitario presente sul posto. Da quanto emerso, non sembrerebbero essere in pericolo di vita.

Durante le operazioni è stato inoltre richiesto l’intervento dello speciale Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) dei Vigili del Fuoco, a causa dello sversamento di gasolio sulla strada. Terminate le operazioni di soccorso alle persone, l’intervento è proseguito per la messa in sicurezza dell’area e il ripristino della viabilità.

Sono state impegnate complessivamente tre squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Bari, con l’impiego di autogru che hanno supportato gli operatori e il personale del soccorso stradale nelle complesse operazioni di rimozione e recupero dei mezzi incidentati. Le operazioni, particolarmente complesse a causa della posizione di uno dei due autotreni, si sono concluse intorno alle ore 20.00, consentendo il completo ripristino della viabilità e il ritorno al normale flusso della circolazione.

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incidente stradale incidente oggi a bari incidente mungivacca
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