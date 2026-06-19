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Scontro tra due scooter a Siracusa, morto 15enne: in rianimazione 18enne

La tragedia nella notte in viale Epipoli, una delle arterie periferiche più importanti della città

Scontro tra due scooter a Siracusa, morto 15enne: in rianimazione 18enne
19 giugno 2026 | 11.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia nella notte a Siracusa, dove un 15enne è morto in un incidente stradale avvenuto in viale Epipoli, una delle arterie periferiche più importanti della città. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 2, due scooter si sono scontrati frontalmente. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al 15enne. Il ragazzino, immediatamente soccorso, è stato traportato in condizioni disperate al pronto soccorso dell'ospedale, è morto poco dopo.

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Nell’incidente è rimasto gravemente ferito anche un 18enne alla guida dell'altro mezzo a due ruote. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’Umberto I. Sul posto la Polizia municipale per effettuare i rilievi utili a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

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