Due persone sono morte e una è rimasta ferita nello scontro tra un mezzo pesante e un'auto sull'autostrada A1 a Piacenza. L'incidente è avvenuto stamattina, poco prima delle 8 al chilometro 56 in direzione Nord, e ha provocato circa 10 chilometri di coda. E' intervenuta la polizia stradale. Sempre sullo stesso tratto si è verificato un altro incidente, un tamponamento tra più veicoli, con alcuni feriti in condizioni non gravi.