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Incidente sul lavoro, 72enne muore investito da camion in manovra a Ruvo di Puglia

L'uomo, titolare d'azienda, è stato travolto da un mezzo di una ditta esterna

Autoambulanza - Ipa
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17 marzo 2026 | 15.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un imprenditore di 72 anni, Luigi De Vanna, di Terlizzi, è morto oggi, martedì 17 marzo, in un infortunio sul lavoro accaduto nella sua azienda di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande, la Dipral Food srl, che si trova a Ruvo di Puglia. Intorno alle 5 il camion di una ditta esterna in fase di manovra e in retromarcia lo avrebbe investito. La dinamica è da accertare.

"A nome dell’Amministrazione e della Città esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia De Vanna e a tutto il personale dell’azienda Dipral Food per la terribile disgrazia in cui ha perso la vita il signor Luigi", scrive il sindaco di Ruvo Pasquale Chieco. "È sempre estremamente doloroso dovere apprendere di un ennesimo incidente sul lavoro. Chi lo conosceva descrive Luigi come una persona appassionata e molto legata all’impresa di famiglia a cui aveva dedicato la sua vita. Una tragedia che ci colpisce profondamente", conclude Chieco.

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infortunio sul lavoro camion investito cronaca news puglia news morti sul lavoro incidente
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