circle x black
Cerca nel sito
 

Infortunio sul lavoro nel Cosentino, morto un operaio di 23 anni

Il giovane era impegnato in alcuni lavori di manutenzione all'interno di un parco eolico a Mongrassano. Da chiarire la dinamica dell'incidente

Ambulanza e carabinieri - (Fotogramma/Ipa)
Ambulanza e carabinieri - (Fotogramma/Ipa)
21 luglio 2026 | 13.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un operaio di 23 anni è morto in un infortunio sul lavoro, nel Cosentino. Secondo quanto si apprende, il giovane era impegnato in alcuni lavori di manutenzione all'interno di un parco eolico a Mongrassano. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, sulla quale sono al lavoro i carabinieri, sul posto per i rilievi e gli accertamenti di competenza insieme ai vigili del fuoco e al pm di turno della Procura di Cosenza.

Sull'accaduto è intervenuta la Fillea Cgil Calabria che, in una nota, ha espresso solidarietà alla famiglia, agli amici e ai colleghi della vittima. "Una nuova, dolorosa tragedia che colpisce il mondo del lavoro e lascia sgomenti - dichiara il segretario Simone Celebre - Non si può morire così, non si può spezzare una giovane vita mentre si svolge il proprio lavoro. In attesa di conoscere l'esatta dinamica dell'accaduto, il nostro pensiero va ai familiari del giovane. Basta stragi sul lavoro".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
infortuni incidente sul lavoro infortunio sul lavoro morto operaio 23 anni
Vedi anche
Collo bloccato da aria condizionata? Il parere dell'esperto - Video
Caso Fakir, Salvini: "Irresponsabile alimentare odio verso chi indossa divisa" - Video
News to go
Caso Fakir, notte di violenza a Bologna: scontro manifestanti-polizia
Parkour a 70 anni? A Singapore si può - Video
Bologna in piazza per Fakir, scontri manifestanti-agenti e idranti sulla folla - Video
News to go
Maltempo devasta ettari di coltivazioni nel Centro-Nord
Paura a New York, ordigno incendiario davanti alla sede dell'Fbi: arrestato un uomo - Video
Lo scherzo del pilota aereo che fa le congratulazioni...all'Argentina - Video
﻿'Avengers: Doomsday', arriva il trailer con le prime immagini ufficiali - Video
Mondiali, il ballo scatenato di Penelope Cruz per la vittoria della Spagna - Video
Paura per Noemi, la cantante cade dal palco e il concerto viene interrotto - Video
News to go
Trasporti, al via una settimana di scioperi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza