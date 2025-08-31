circle x black
Incidente sulla Statale 16, scontro nel Chietino: un morto

All’altezza di Vasto

Ambulanza e carabinieri - (Fotogramma/IPa)
31 agosto 2025 | 12.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Incidente mortale sulla Ss16 'Adriatica'. Come fa sapere Anas la strada è stata temporaneamente interdetta al traffico, all’altezza di Vasto (Chieti) al km 516,200, a causa di uno scontro sulle cui cause sono in corso accertamenti. Sono rimasti coinvolti due veicoli e una persona è deceduta.

Il traffico è stato deviato su viabilità locale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

