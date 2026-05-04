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Internazionali di Tennis, a Roma tornano 'in campo' i parcheggiatori abusivi

Internazionali di Tennis, a Roma tornano 'in campo' i parcheggiatori abusivi
04 maggio 2026 | 18.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tornano gli Internazionali di Tennis e con loro i parcheggiatori abusivi. Ancora una volta, la Città Eterna accoglie così i fan di Sinner, Djokovic e Berrettini. Questa volta è successo a Villa Borghese, ma il copione era andato già in scena negli anni passati al Foro Italico. In occasione della cerimonia di sorteggio per i tabelloni degli internazionali di tennis, questa mattina a Roma, i carabinieri della Stazione Parioli hanno sorpreso e denunciato 4 persone per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore. 'Doppio fallo' fischiato a tre italiani, rispettivamente di 46, 50 e 51 anni, e a un egiziano di 53 anni, che accoglievano gli spettatori con la richiesta di soldi in cambio del posto auto. Per uno di loro, un romano di 46 anni, la posizione si è aggravata perché trovato con un coltello. L’arma è stata immediatamente sequestrata e l’uomo dovrà rispondere anche di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Il 'match', per ora vinto dai carabinieri 4-0, si preannuncia però ancora lungo. Soprattutto considerati i dodici giorni dell'evento e i 400mila spettatori previsti.

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Internazionali di Tennis Villa Borghese Foro Italico parcheggiatori abusivi Tennis
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