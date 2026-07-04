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Belluno, cerca pezzi dello specchietto retrovisore in galleria: investito e ucciso 79enne

L'uomo è morto sul colpo e il traffico tra Agordo e Cencenighe è rimasto bloccato per un paio di ore

Ambulanza - Archivio
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04 luglio 2026 | 14.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo di 79 anni di Spinea, provincia di Venezia, è morto investito da un’auto nel tardo pomeriggio di ieri, mentre a piedi percorreva la galleria Listolade, nel territorio di Taibon Agordino (Belluno).

Secondo la ricostruzone dei carabinieri di Agordo, pare che il pensionato stesse cercando nella galleria alcuni pezzi dello specchietto retrovisore della sua auto, quando è stato investito dall’auto condotta da un 66enne di Mogliano Veneto (Treviso).

L'uomo è morto sul colpo e il traffico tra Agordo e Cencenighe è rimasto bloccato per un paio di ore per permettere i soccorsi e i rilievi.

Riproduzione riservata
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investito ucciso specchietto retrovisore belluno investito galleria
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