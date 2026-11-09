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Jacome (The Wilson Center): "Valori condivisi tengono uniti Europa e Usa"

Natasha Jacome, presidente e Ceo de The Wilson Center - (Foto Adnkronos)
Natasha Jacome, presidente e Ceo de The Wilson Center - (Foto Adnkronos)
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09 novembre 2026 | 17.22
Redazione Adnkronos
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“Credo che confronti come questo siano fondamentali, soprattutto per mantenere il rapporto davvero solido tra Unione europea e Stati Uniti. Queste occasioni di dialogo costruttivo e informato sono alla base dei valori condivisi che continuano a tenerci uniti. A volte possiamo lasciarci distrarre da ciò che leggiamo sui titoli dei giornali o da alcune divergenze che possono emergere. Alla fine, però, le fondamenta su cui si basa il nostro rapporto sono molto simili e sono proprio queste occasioni di confronto a contribuire a rafforzarlo e alimentarlo.” Così Natasha Jacome, presidente e Ceo de The Wilson Center, partecipando oggi a Roma al convegno "Classical Foundations and Moral Authority" organizzato da National Endowment for the Humanities (Neh).

“Non credo che la civiltà occidentale dovrebbe rappresentare necessariamente la sola guida morale nel dibattito, ma rappresenta una delle fondamenta principali e un terreno comune sul quale possiamo ritrovare le nostre affinità -. aggiunge -Abbiamo constatato che è molto più semplice discutere di sfide e divergenze quando si parte da una base di valori sulla quale siamo entrambi d'accordo. Da lì possiamo poi sviluppare il confronto, mettendo a fuoco le diverse prospettive”.

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